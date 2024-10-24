В Кандалакшском районе завершён капремонт автомобильной дороги Кандалакша – Полярные Зори в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Подрядной организацией заменено 16 водопропускных труб, выполнено устройство водоотводов, обновлено дорожное полотно в объеме более 13 тысяч кв. метров и порядка 895 кв. метров тротуаров.

Также в ходе капремонта было заменено свыше 440 погонных метров бордюров и 2,7 тысяч погонных метров барьерного ограждения. Дорожники установили 73 новых дорожных знака и нанесли дорожную разметку. Общая протяженность отремонтированного участка составила 3 км. Кроме того, в процессе работ выполнено укрепление обочин асфальтогранулятом, обустроены газоны и засеяна трава.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, региональная автодорога Кандалакша – Полярные Зори является дублером федеральной трассы Р-21 «Кола» и пользуется высокой популярностью у автомобилистов. По ней следуют до места работы сотрудники Кольской атомной электростанции, также дорога обеспечивает транспортную связь с Нивскими ГЭС, а жители населенного пункта Нивский по данной дороге добираются до Кандалакши и Полярных Зорь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/