В Кандалакшском районе завершено запланированное на 2021 благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Кандалакшском районе завершены запланированные на 2021 год работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустроено четыре общественных пространства: сквер по улице Первомайской, два участка по Кировской аллее и центральная площадь.

Отремонтировано 1150 погонных метров тротуаров. Установлены современные автобусные остановки. Территории общественных пространств заасфальтированы, некоторые участки выложены тротуарной плиткой, добавлены зелёные насаждения.

Приведена в порядок территория у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне. Этот объект имеет особое значение для жителей, так как в каждом из этих военных конфликтов погибло по семь кандалакшан. В 2021 году исполняется 15 лет со дня установки памятника.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на центральной площади Кандалакши появился памятник святому Феодориту Кольскому. Открытие состоялось в год его 540-летия и 495-летия со дня упоминания в средневековых летописях об обращении лопарей и поморов к царю с просьбой прислать священников и освятить местную церковь. Феодорит Кольский являлся настоятелем Кандалакшского монастыря.

В 2021 году на территории Мурманской области завершено благоустройство 14 общественных территорий в 11 муниципальных образованиях.