В Кандалакшской центральной районной больнице в Нивском началась приёмка модульной врачебной амбулатории в эксплуатацию

В новом современном здании организованы кабинеты неотложной помощи, процедурный, прививочный, стоматологический и кабинет акушерки. Также предусмотрена игровая зона и дополнительные входные группы, включая специально оборудованную для маломобильной категории посетителей.

Для оснащения амбулатории проведена закупка нового медицинского оборудования на сумму 5,9 млн рублей.

После приёмки объекта в эксплуатацию будет проведено лицензирование амбулатории. Оказание медицинской помощи в новой амбулатории планируется начать до 1 октября текущего года.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году было запланировано мероприятие по поставке и монтажу модульной амбулатории. Был заключён контракт на сумму более 39 млн рублей, в том числе и из федерального бюджета – больше 22 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/