В Кандалакшской ЦРБ продолжается капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и губернаторского плана «На Севере – Жить!» в Кандалакшской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации.

Полностью произведён демонтаж стеновых перегородок, стяжки пола, дверей, окон, системы отопления, вентиляции, электроснабжения. В полном объёме выполнен монтаж межкомнатных перегородок, стяжки пола. Запущена система отопления. Установка окон выполнена на 90%. Монтаж системы вентиляции – на 70%. Выполнен монтаж системы электроснабжения на 60%. Выполняется облицовка стен керамической плиткой и стеновыми панелями, поверхности пола керамогранитом. Проводится ремонт лестничных маршей. Начат монтаж дверных коробок и сантехнических приборов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, планируется закупка нового современного оборудования, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь населению Кандалакшского и Терского округов. Завершить капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации планируется до конца этого года.

Ранее в Кандалакшской центральной районной больнице по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был проведён капитальный ремонт кровли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556882/#&gid=1&pid=1