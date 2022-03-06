В канун 8 марта в АО «ММТП» все представительницы прекрасной половины коллектива получали цветы, сладкие подарки и поздравления мужчин

Звучали добрые слова благодарности и восхищения, пожелания счастья и благополучия. Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов в своем поздравлении отметил:

«Дорогие женщины!

От имени мужской части коллектива АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляю вас с 8 марта!

Примите слова искренней благодарности за ваш большой вклад в успешную деятельность нашего предприятия. Спасибо за активное участие в формировании в коллективе атмосферы созидания и развития, за работу по сохранению традиций порта. Являясь специалистами высочайшего уровня, вы всегда сохраняете свое очарование и мудрое отношение к жизни в самых разных обстоятельствах: на производстве, в социальной и общественной деятельности, в воспитании юных мурманчан. Вы неизменно готовы поддержать, поделиться опытом и помочь найти верное решение. При этом всегда проявляете профессионализм и ответственность, и мы знаем, что можем положиться на вас в решении самых серьезных задач.

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть всегда вас окружает любовь тех, кто находится рядом, а добрые и светлые чувства помогают и поддерживают вас!».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247935%2Fwall-149919532_2399