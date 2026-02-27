В канун Дня Арктики губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС

В Москве накануне Дня Арктики на площадке информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция председателя комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Главная тема обсуждения - переход к качественно новому этапу освоения макрорегиона, через разработку комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, призванного консолидировать усилия государства, госкорпораций и бизнеса.

Андрей Чибис напомнил, что ровно два года назад, в День Арктики, на площадке профильной рабочей группы комиссии Госсовета впервые была публично озвучена идея создания комплексного проекта. Сейчас эта инициатива трансформировалась в конкретные поручения главы государства.

«Сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством Юрия Петровича Трутнева обсудили уже его конкретные параметры. От идеи до результата прошло достаточно сжатое количество времени, и я очень рассчитываю, что все финальные решения будут в ближайшие месяцы. Движемся вперед», — отметил губернатор.

Особое внимание в ходе пресс-конференции было уделено социальному измерению арктической политики. Губернатор подчеркнул, что освоение богатейших ресурсов Кольского Севера невозможно без создания комфортных условий для жизни людей.

«Без людей Север не поднять. Вахтовики могут построить конкретное месторождение, запустить проект. Но чтобы территория жила и развивалась, нужны квалифицированные кадры. А для этого нужно два условия. Первое — адекватные рабочие места с достойным доходом. Второе — качество жизни. Важна комфортная среда. Но превратить в города-миллионники все посёлки Крайнего Севера невозможно. Поэтому ещё в 2023 году мы вышли с инициативой: правительству необходимо определить перечень опорных населённых пунктов в Арктике. Для каждого из них разработать мастер-план развития, утвердить его на федеральном уровне и дать федеральное финансирование на ключевые объекты. Эту идею поддержал президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня у нас есть перечень опорных пунктов, утверждённые правительством и планы их развития. Президент поручил выделить финансирование на эти цели в национальных проектах — причём закрепил норму: не менее 5% от суммы госпрограмм должно направляться на развитие опорных населённых пунктов Арктики и Дальнего Востока», – сказал глава региона.

Всего за время работы комиссии Госсовета под руководством Андрея Чибиса проведено 8 заседаний, в ходе которых проработан ряд стратегических инициатив. Почти 20 из них уже легли в основу поручений Президента России. Среди важнейших решений — продление программы реновации ЗАТО с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей, распространение на регионы Арктики «Арктической ипотеки» и запуск программы арендного жилья, а также увеличение в три раза объема финансирования северного завоза с использованием бюджетных кредитов.

В ходе пресс-конференции губернатор отметил, что Россия остаеёся ведущей мировой арктической державой, обладая крупнейшей территорией в Заполярье и единственным в мире атомным ледокольным флотом. Арктическая зона занимает 30% территории страны, формируя до 10% ВВП России. За последние годы в Арктику привлечено более 35 трлн рублей инвестиций, реализуется свыше 1000 инвестиционных проектов, а грузопоток по Северному морскому пути достиг исторического максимума в 38 млн тонн по итогам 2024 года.

Запуск комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», который интегрирует все ключевые направления развития Российской Арктики: обеспечение национальной безопасности, добычу и глубокую переработку полезных ископаемых, формирование связанной транспортной системы, объединяющей морской коридор с железнодорожной инфраструктурой, речными путями и транспортными узлами закрепит лидерство России в макрорегионе и обеспечить его устойчивое развитие.

Также журналисты задали вопрос о подготовке квалифицированных кадров для работы на территории. Андрей Чибис отметил, что регион сконцентрирован на обучении специалистов самых востребованных на Севере профессий силами Мурманского арктического университета. Он входит в топ‑10 среди педагогических и в топ‑25 среди технических вузов страны по уровню трудоустройства выпускников. При этом совокупный размер различных стипендий может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в Мурманской области активно развивается и среднее профессиональное образование, проведена настоящая перезагрузка колледжей.

На пресс-конференции затронули тему качества городской среды и развития туризма. Андрей Чибис рассказал об увеличении турпотока в Мурманскую область, что способствует созданию новой инфраструктуры. Так, построен современный терминал аэропорта, появились новые объекты общественного питания и отдыха. Все это влияет и на качество жизни северян: главное, что эти изменения в городах и поселках видят и ценят люди.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563073/#&gid=1&pid=1