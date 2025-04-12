В канун Дня космонавтики в Мурманске прошла экскурсия в планетарий для детей из семей участников СВО

Мероприятие состоялось по инициативе председателя регионального парламента Сергея Дубового.

– 12 апреля можно по праву назвать днём национальной гордости и славы, – отметил Сергей Дубовой. – В этот день был совершен величайший научно-технический прорыв – пилотируемый полёт в космос. Именно наша страна первой осуществила мечту всего человечества. В преддверии памятной даты возникла идея организовать для детей из Кольского района экскурсию в планетарий, рассказать им об этом особенном дне, который даёт повод гордиться своей Родиной и живущими в стране людьми.

На экскурсии сотрудники планетария рассказали юным гостям интересные факты о Вселенной и развитии космонавтики. Для школьников также был организован показ научно-познавательного фильма.

Ученица третьего класса Алиса Романенко впервые побывала в планетарии и поделилась своими впечатлениями:

– Мне здесь понравилось, космос – это очень красиво: там такие яркие, необычные цвета. А ещё сегодня я узнала, что первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин до своего полёта проходил службу у нас, в Мурманской области.

К Дню космонавтики в мурманском планетарии подготовили отдельное расписание показов и мастер-классов. Тематические мероприятия также пройдут в Мурманском областном художественном музее, областной детско-юношеской библиотеке, областной универсальной научной библиотеке, а также в учреждениях культуры муниципальных образований региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32294/