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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 12:00

В канун Дня местного самоуправления прошло заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»

В нём приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко. В центре внимания – реализация муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году и вопросы в сфере обращения с бездомными животными на территории региона.

В ходе заседания были обозначены основные направления, на которых нужно сосредоточить совместную работу органов местного самоуправления и региональной власти. В приоритете – комфортная городская среда и благоустройство. Прозвучало, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить 17 общественных пространств и провести поддерживающий ремонт 300 дворов.

В фокусе также остаются дороги местного значения, которые необходимо продолжать приводить в порядок, реконструкция и создание новых объектов культуры и спорта. Кроме того, ближайшей насущной задачей является оперативная уборка городов и посёлков после зимы, в том числе в рамках Всероссийского субботника 24 апреля.

Заседание Ассоциации, в состав которой входят главы муниципалитетов Заполярья, впервые за минувший год прошло в очном режиме. В адрес представителей органов местного самоуправления прозвучали поздравления с наступающим праздником и слова благодарности.

«Представители местной власти ежедневно выполняют кропотливую и важную для всех работу. На депутатах и муниципальных служащих – тех, кто находится ближе всего к людям, лежит огромная ответственность по решению актуальных и насущных для жителей вопросов, – отметил Сергей Дубовой. –  Представляя интересы своих земляков, заботясь об их благополучии, создавая условия, направленные на повышение качества их жизни – представители органов местного самоуправления должны обращать свои знания, умения и опыт во благо. А залом успеха в их работе являются компетентность и преданность избранному делу».

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