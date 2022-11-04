В канун Дня народного единства в Североморске торжественно вручали паспорта

Торжественное мероприятие состоялось в Североморском отделении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которым руководит Елена Лочехина. Важный документ получили десять североморских школьников.

Перед церемонией вручения паспортов, в которой принял участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, ребятам рассказали краткую историю появления паспорта, его значение в жизни каждого человека, а также историю нашего государства, о событиях, которые стали поводом для учреждения праздника – День народного единства.

Кроме паспортов ребятам вручили брошюру с текстом Конституции Российской Федерации и обложку паспорта, свидетельствующую, что её обладатель – житель столицы Северного флота города Североморск.

Евгений Алексеев перед вручением паспортов напомнил ребятам и о Дне народного единства и о знаменательной дате – 78-й годовщине освобождения Советского Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков в результате проведения Петсамо-Киркенесской операции, которая носила название «Десятый Сталинский удар», и о том, что с получением паспортов они обрели не только права, но и обязанности.

- Сегодня ваша главная обязанность – прилежно учиться, овладевать знаниями, чтобы повзрослев, внести свой вклад в укрепление экономического и оборонного могущества своей Родины. Будьте достойны высокого звания гражданина России. Будьте достойны славы старших поколений. В добрый путь, - напутствовал ребят Евгений Алексеев.

С торжественным событием ребят поздравили солистки образцового детского коллектива «Эстрадная студия «Мечта» Дома детского творчества Анастасия Буданова и Милена Полевая-Василевская, исполнившие песню «Родина».

Торжественная церемония завершилась исполнением Гимна России.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13023-vruchenie-pasportov-1/