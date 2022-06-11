В канун Дня России началась реализация проекта «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью»

Его организатор – Министерство образования и науки региона. В рамках проекта школьники Мурманской области познакомятся с достопримечательностями Кольского края, посетят ведущие предприятия региона и совершат увлекательные экскурсии в музеи.

Проект рассчитан до 2024 года. На момент старта в него включено 15 экскурсионных маршрутов, разработанных региональными музеями, предприятиями, исполнительными органами власти. В ходе реализации проект будет пополняться новыми маршрутами.

Первыми в проекте приняли участие воспитанники детских оздоровительных лагерей из ЗАТО Александровск. Ребята выбрали экскурсию «Знакомство детей с историей предприятия АО «10 СРЗ», представленный Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. В ходе экскурсии школьники посетили музей 10-го судоремонтного завода в Полярном и познакомились с историей предприятия.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, заводской музей открылся 19 марта 2022 года. Это стало возможно благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов проекту Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России. В музее собраны ценные документальные свидетельства, рассказывающие об одном из старейших на Кольском полуострове предприятий.

Фото: https://vk.com/nerpa_news?z=photo-65242028_457247032%2Fwall-65242028_11119