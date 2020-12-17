В канун Нового года Совет депутатов ЗАТО г.Североморск выступил инициатором благотворительной акции «Елка желаний»

Суть этой акции – выполнить новогодние желания детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке. Эту акцию поддержали не только глава ЗАТО г.Североморск, его заместители, сотрудники Управления и отделов администрации, аппарата Совета депутатов. В ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков и руководитель исполкома Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

В холле возле приёмной Совета депутатов в здании администрации ЗАТО г. Североморск была установлена ёлка, на которой были развешаны 26 снегирей с номерами, соответствующие номерам писем детворы с их пожеланиями.

17 декабря участники акции могли снять с ёлки снегиря с номером, а Дед Мороз вручал им письма детей с их пожеланиями.

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков будет выполнять пожелание пятилетней Ани, которая попросила у Деда Мороза собачку «Chi Chi Love» в сумочке и набор косметики.

«Узнав об этой замечательной акции, решил её поддержать, чтобы создать праздничное настроение ребёнку. Помогу девочке исполнить её пожелание», - сказал Владимир Евменьков.

Татьяна Сахарова, которая назвала акцию «Ёлка желаний» доброй и нужной, исполнит желание трёхлетней Софии, которая попросила у Деда Мороза кота – робота с интерактивным управлением.

Просьбу семилетнего Ивана, обратившегося к Деду Морозу с просьбой подарить коньки и «ватрушку», выполнит глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

В обеденный перерыв оставшиеся 23 снегиря, а также конверты с пожеланиями Дед Мороз вручит председателю Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгению Алексееву, первому заместителю главы ЗАТО г. Североморск Андрею Федулову, депутатам, руководителям Управлений и отделов администрации.