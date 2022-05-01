В канун Первомая прошёл слёт Молодёжного совета АО «ММТП»

В АО «Мурманский морской торговый порт» прошёл XI традиционный слёт Молодёжного совета предприятия. Как рассказала новый руководитель этой структуры Влада Демченко, сейчас, прежде всего, речь идёт о развитии таких направлений деятельности Молодёжного совета, как активное участие в социальных и экологических акциях, поддержка молодых коллег, которые приходят на предприятие, их знакомство с историей и традициями старейшего предприятия Мурманска.

«Цель работы совета состоит в том, чтобы помочь молодёжи найти своё место на предприятии в самых разных сферах – профессиональной, общественной, спортивной. И лучше всего это получается, когда мы помогаем в реализации проектов, важных для портовиков и всех мурманчан», - сказала Влада Демченко.

Украшением слета стало проведение викторины, которая была посвящена, в том числе, истории АО «ММТП». Первое место в турнире заняла команда «Dream team», второе - «Брызги шампанского» и завершила тройку призеров - команда «Айтишник и компания». Победители получили награды и призы.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248664%2Fwall-149919532_2504