В канун профессионального праздника спасатели Заполярья получили государственные и ведомственные награды

В преддверии праздника – Дня спасателя – и в честь 30-летия основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий представители Главного Управления МЧС России по Мурманской области получили заслуженные государственные и ведомственные награды.

Торжественная церемония прошла в Мурманске на территории пожарно-спасательной части №4 с соблюдением всех мер предосторожности, в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения COVID-19.

От имени губернатора Мурманской области сотрудников МЧС поздравил заместитель главы региона Дмитрий Филиппов.

«В этом году мир столкнулись с глобальным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции. С самого начала вы стоите на передовой борьбы с COVID-19, при этом доблестно, круглосуточно несете свою непростую службу. Благодарю вас за тысячи спасенных жизней, за ваш самоотверженный труд, за неоценимую помощь в решении стратегических задач. Желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и пусть в наступающем 2021 году будет меньше тревожных сообщений и напряженных будней. Успехов вам, с праздником!», – сказал вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, знаком «За доблестную службу в Заполярье» награждены:

подполковник внутренней службы Еннер Анна Сергеевна - начальник финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Мурманской области;

подполковник внутренней службы Филатова Эльвира Фанилевна - заместитель начальника отдела тылового и технического обеспечения управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Мурманской области;

майор внутренней службы Лопачук Владимир Сергеевич – заместитель начальника специализированной части (по материально-техническому обеспечению) специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области;

старший прапорщик внутренней службы Иванов Геннадий Александрович – старший инструктор ГДЗС специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области;

старший прапорщик внутренней службы Гарбуз Виктор Викторович, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно -спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Благодарственным письмом губернатора Мурманской области награждены:

подполковник внутренней службы Михеев Дмитрий Георгиевич – начальник отдела организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области;

подполковник внутренней службы Толстов Александр Анатольевич – заместитель начальника службы пожаротушения ФПС (территориального гарнизона) – начальника дежурной смены Главного управления МЧС России по Мурманской области;

сержант внутренней службы Жукова Анастасия Сергеевна, младший инспектор отделения ФПС ГПС по документообороту Главного управления МЧС России по Мурманской области;

младший сержант внутренней службы Веселов Валерий Анатольевич, старшина группы обслуживания 7 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области.