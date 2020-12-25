Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта объяснил, зачем необходимо повышение минимального взноса на капремонтНовогодняя программа для юных северян стартует в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.20 10:00

В канун профессионального праздника спасатели Заполярья получили государственные и ведомственные награды

В преддверии праздника – Дня спасателя – и в честь 30-летия основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий представители Главного Управления МЧС России по Мурманской области получили заслуженные государственные и ведомственные награды.

Торжественная церемония прошла в Мурманске на территории пожарно-спасательной части №4 с соблюдением всех мер предосторожности, в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения COVID-19.

От имени губернатора Мурманской области сотрудников МЧС поздравил заместитель главы региона Дмитрий Филиппов.

«В этом году мир столкнулись с глобальным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции. С самого начала вы стоите на передовой борьбы с COVID-19, при этом доблестно, круглосуточно несете свою непростую службу. Благодарю вас за тысячи спасенных жизней, за ваш самоотверженный труд, за неоценимую помощь в решении стратегических задач. Желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и пусть в наступающем 2021 году будет меньше тревожных сообщений и напряженных будней. Успехов вам, с праздником!», – сказал вице-губернатор. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, знаком «За доблестную службу в Заполярье» награждены:

подполковник внутренней службы Еннер Анна Сергеевна - начальник финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Мурманской области;

подполковник внутренней службы Филатова Эльвира Фанилевна - заместитель начальника отдела тылового и технического обеспечения управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Мурманской области;

майор внутренней службы Лопачук Владимир Сергеевич – заместитель начальника специализированной части (по материально-техническому обеспечению) специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области;

старший прапорщик внутренней службы Иванов Геннадий Александрович – старший инструктор ГДЗС специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области;

старший прапорщик внутренней службы Гарбуз Виктор Викторович, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно -спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Благодарственным письмом губернатора Мурманской области награждены:

подполковник внутренней службы Михеев Дмитрий Георгиевич – начальник отдела организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области;

подполковник внутренней службы Толстов Александр Анатольевич – заместитель начальника службы пожаротушения ФПС (территориального гарнизона) – начальника дежурной смены Главного управления МЧС России по Мурманской области;

сержант внутренней службы Жукова Анастасия Сергеевна, младший инспектор отделения ФПС ГПС по документообороту Главного управления МЧС России по Мурманской области;

младший сержант внутренней службы Веселов Валерий Анатольевич, старшина группы обслуживания 7 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Василий Иванович Данч
23.12.20 11:08
Ул. Челюскинцев д. 27. Отключили холодное и горячее водоснабжение, в графике нет отключения. Почему?
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря
Д.О Вернер
21.12.20 06:54
Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В торговых точках региона цены на сахарный песок и подсолнечное масло снижаются, а на капусту и картофель растут-PRO Валюту (16+)Католики празднуют Рождество, рубль укрепляется-PRO Энергетику (18+)Энергетика Заполярья будет прирастать малой гидроэлектростанцией на реке Паз и Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Резиденты Арктической зоны смогут получить кредиты по сниженной ставке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика