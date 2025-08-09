В канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. В канун профессионального праздника в Мурманской области традиционно награждают лучших представителей строительной отрасли региона. Федеральные и региональные награды строителям и ветеранам комплекса вручили на торжественном мероприятии.

«От всей души поздравляю всех строителей с профессиональным праздником! Строитель — это созидатель, тот, кто создаёт, развивает и укрепляет нашу страну. Мы строим порты, построили железную дорогу и уникальный завод по производству заводов. И всё это делают строители. Своим трудом, компетенциями, профессионализмом и искренним душевным отношением к тому, что делают. Впервые со времен СССР в регионе возродилось комплексное жилищное строительство, и для нас это большая победа. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня, несмотря на сложности, работает на стройке и, конечно, ветеранам отрасли. А также нашему президенту, ведь такие решения, как «Арктическая ипотека» под 2%, являются дополнительным стимулом для развития жилищной отрасли в нашем стратегически важном регионе», — отметил в своем видеообращении к профессионалам отрасли губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Развитие строительной отрасли — одно их приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!». Мы видим, как изменился регион за последние шесть лет. Впереди ещё много масштабных планов по развитию и преображению Мурманской области, и, конечно, оно невозможно без строителей. Мы очень рассчитываем на вас», — обратилась к участникам мероприятия заместитель губернатора региона Ольга Вовк.

С поздравлением выступила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Испокон веков профессия строителя считалась самой мирной и созидающей. И современное поколение строителей продолжает это доказывать ежедневным кропотливым трудом. Только за последние шесть лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 235 социально-значимых объектов, среди которых Мурманский областной драматический театр и краеведческих музей, сейчас строители буквально по кирпичику пересобирают задние бывшего кинотеатра «Родина». Низкий поклон вам за ваш тяжёлый, но такой нужный труд. Уверена, что впереди у нас много новых и интересных проектов», – поздравила коллег глава профильного ведомства.

Более 140 федеральных и региональных грамот, благодарностей и благодарственных писем вручили строителям, руки которых сегодня заботливо приводят в порядок школы, детские сады, поликлиники, возводят жильё, ремонтируют многоквартирные дома.

Среди них были победители народного голосования «Лучший объект — 2024», которое традиционно в преддверии праздника прошло в социальных сетях: ИП Тимофеев Роман Иванович, капитально отремонтировавший историко-краеведческий музей в Полярном, и ООО «Аксай», построивший новый корпус школы №5 имени Героя России Михаила Попова.

Почётным гостем торжественного мероприятия стала Пелагея Васильевна Старовойтова, которой в совсем юном возрасте пришлось восстанавливать Мурманск после Великой Отечественной войны.

«Мне было всего 15 лет. Я все работы прошла. Мы били мёрзлый грунт кувалдами наравне со взрослыми. В 30 лет мне пришлось стать руководителем бригады в 30 человек, куда входили представители разных национальностей. Я прошла строительство всех районов города. Так что в каждый дом Мурманска вложена частичка моего труда», — вспоминает Пелагея Васильевна.

