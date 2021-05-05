В канун Великой Победы мурманские портовики поздравили ветеранов

В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты волонтёрского отряда АО «Мурманский морской торговый порт» и Совета ветеранов АО «ММТП» при поддержке администрации предприятия поздравили портовиков-ветеранов с наступающим праздником.

Подарки от родного предприятия и поздравления коллег получили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны, работавшие на градообразующем предприятии Мурманска.

«Отмечу, что забота о наших ветеранах не ограничивается знаковыми датами. Мы сохраняем с ними живую связь, стараемся поддерживать их, бережем память об их достижениях и передаем ее молодым поколениям мурманских портовиков. Это важная часть социальной политики Мурманского морского торгового порта», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.