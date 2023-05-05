В канун Великой Победы портовики поздравили ветеранов

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники АО «Мурманский морской торговый порт» при поддержке администрации предприятия поздравили портовиков-ветеранов с наступающим праздником.

Слова поздравления коллег, материальную помощь и продуктовые наборы от предприятия получили ветеран Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны, работавшие на градообразующем предприятии Мурманска, а также ветераны, имеющие воинские заслуги.

«Мы всегда помним о наших ветеранах, а забота о них не ограничивается знаковыми датами. Мы поддерживаем их и сохраняем память об подвигах и достижениях предыдущих поколений. На предприятии действует Совет ветеранов, который помогает поддерживать связь с ветеранами. Это важная часть социальной политики Мурманского морского торгового порта», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

Также в преддверии 9 мая активисты Молодёжного совета АО «ММТП» приняли участие в акции «Подари подарок ветерану», в рамках которой портовики собрали и передали подарки для ветеранов. И плюс к тому, молодые портовики выступили в качестве волонтеров - они помогали развозить ветеранам подарки, подготовленные администрацией г. Мурманска.

«Важно, что в этой работе участвуют молодые портовики. Это значит, что связь времен сохраняется, а традиции предприятия передаются от поколения к поколению и продолжают жить», - сказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».