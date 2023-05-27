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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.23 16:00

В канун юбилея более 28,7 тысячи северян получили традиционную выплату ко Дню Мурманской области

Получателями знака внимания со стороны родного региона стали жители Кольского полуострова, удостоенные звания «Ветеран труда Мурманской области». На эти цели в 2023 году из областного бюджета выделено более 88 млн рублей, а общий объём финансирования реализации мер поддержки региональным ветеранам труда составляет в этом году 138,15 млн рублей.

В 2023 году почётное звание «Ветеран труда Мурманской области» присвоено 919 северянам.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, данная категория жителей области ежегодно получает единовременную денежную выплату ко Дню основания региона, а также единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области. Также северянам из числа региональных ветеранов труда один раз в два года осуществляется компенсация в размере 50% расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации.

Названными мерами социальной поддержки пользуется порядка 28,8 тысячи человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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