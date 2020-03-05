В Карелии стартовал международный кайт-марафон «Транс-Онего» − «TOKE-2020»

3 марта в Петрозаводске состоялась торжественная церемония открытия традиционного международного кайт-марафона «Транс-Онего». Это зимний марафон по экспедиционному кайтингу на свехдлинной дистанции. С участниками и организаторами встретился министр спорта Карелии Алексей Ермашов и первый заместитель министра Максим Антипов.

Алексей Ермашов пожелал спортсменам по-настоящему зимней погоды, а также выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт на высоком организационном уровне. В конце церемонии открытия участники и организаторы по традиции зажгли огонь «TOKE-2020», пишет gov.karelia.ru.

Напомним, в Карелию приехали спортсмены из России, Финляндии, Румынии, Норвегии – всего 34 команды. Гонка стартовала 4 марта на озере Сандал в Кондопожском районе. Изначально соревнования планировали проводить на Онежском озере, но из-за теплой зимы старт перенесли.

В течение четырёх дней команды из двух спортсменов будут преодолевать дистанцию длиной около 300 километров . Следить за ходом гонки можно на официальном сайте «ТОКЕ» в разделе «Команды на дистанции»: http://trans-onego.ru/results/toke-2020/map.html.

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