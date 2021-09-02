В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки К-19

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 обнаружен на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море, сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России Евгений Линейцев.

Как сообщает РИА «Новости», в Карском море сейчас идёт экспедиция по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов. Представители специальных подразделений МЧС РФ «Центроспас» и «Лидер» вместе с учёными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон».

«Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», - написал Линейцев на своей странице в Facebook.