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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 15:30

В каждом посёлке должен быть чёткий пошаговый план с этапами по ремонту: депутаты совершили рабочую поездку в Печенгский округ

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной Думы Любовь Черепанова посетили Спутник, Печенгу, Нижнее и Верхнее Луостари. Парламентарии осмотрели объекты, на которых ведутся строительные и ремонтные работы, а также обсудили планы дальнейшего обновления инфраструктуры гарнизонов.

В посёлке Спутник в активной фазе находится капитальный ремонт кровель пяти многоквартирных домов. Отмечалось, что подрядчик работает в графике, замечаний к его работе нет. Между домами подготовлено основание под установку детской площадки, в ближайшее время ожидается монтаж игровых конструкций, рядом идёт подготовка участка, выделенного под футбольное поле с искусственным зелёным покрытием.

В городском поселении Печенга парламентарии оценили ход строительства нового корпуса школы №5. По проекту это будет двухэтажное кирпичное здание, предназначенное для учеников 1-4 классов. В нём расположатся учебные классы, кабинеты психолога и логопеда, спортзал, душевые и раздевалки, с основным корпусом его соединит переход. Работы должны завершиться в конце следующего года, готовность объекта сейчас 30%. Проект реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО и военных поселений при активной поддержке правительства региона. Кроме того, к новому учебному году подготовлен основной корпус школы – обновлен зал питания, приобретена новая мебель. По программе «Арктическая школа» современный интерьер приобрёл холл, где располагается музей Героев России, участников специальной военной операции. На следующий год запланировано обновление фасада и кровли.

В населённых пунктах Нижнее и Верхнее Луостари парламентарии осмотрели многоквартирные дома. В некоторых уже капитально отремонтированы кровли, фасады и входные группы, другим – ремонтные работы ещё предстоят.

Резюмируя рабочую поездку, Сергей Дубовой подчеркнул, что во всех гарнизонах Мурманской области ветхая инфраструктура, которая не обновлялась долгие годы. Сейчас, когда активно реализуется программа по реновации ЗАТО и военных поселений, видны преобразования. Однако в каждом посёлке должен быть чёткий пошаговый план с этапами по ремонту. Только так можно добиться положительных результатов по созданию комфортных условий для проживания военных и их семей.

В ходе поездки парламентарии почтили память погибших, возложив цветы к памятнику воинам-танкистам 200 МСБр Северного флота, участвовавшим в выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Также депутаты посетили русско-немецкое мемориальное кладбище «Земля единения», где в июне появилась Аллея памяти северян – участников специальной военной операции.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/5a5/w4fj6up6p9pn5j6jj6v8zh41i1j13tdf.JPG

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