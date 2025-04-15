В каждой четвертой компании удержание пенсионеров — норма, а каждая десятая стала практиковать это недавно

На фоне кадрового голода всё больше работодателей принимает на работу кандидатов пенсионного возраста, особенно на позиции водителей, квалифицированных рабочих и инженеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Сегодня каждая вторая компания (49%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 31% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. Лояльность работодателей к соискателям-пенсионерам продолжает расти: +5 п.п. за год. В условиях кадрового голода снятие барьеров в найме — верная тактика.

Чаще всего россиянам пенсионного возраста открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сегодня уделяется много внимания различным практикам уменьшения текучести кадров, в том числе системе удержания персонала. Сотрудников, вышедших на пенсию, работодатели также стараются удержать от ухода из компании: каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время.

Время проведения опроса: 4 марта — 9 апреля 2025 года.