В каждой второй семье 11-классники на январских каникулах готовились к ЕГЭ

Большинство учителей и родителей выпускников 11-классов считают, что в январские каникулы нельзя расслабляться. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 500 учителей школ и 500 родителей 11-классников из всех округов страны.

В планах 7 из 10 педагогов, работающих в школах, были цели «не давать себе роздыху» в первую декаду января. Так, 35% занимались проверкой работ учащихся, заполнением документов и школьных электронных порталов, отчётами, планированием, подготовкой к урокам.

31% россиян в праздничные дни выделял время на прохождение педагогических курсов онлайн. 29% подрабатывали репетиторством. 15% занимались с отстающими учениками. Каждый шестой учитель участвовал в разнообразных мероприятиях внеурочных активностей для своего класса: экскурсии, посещения театров, походы в кино и на катки и проч. 22% решали другие рабочие вопросы.

Похоже, каникулы были не для отдыха и у 11-классников: большинство их родителей уверяет, что первая декада января была посвящена подготовке к ЕГЭ. По словам 44% матерей и отцов, их ребёнок достаточно мотивирован и занимается сам, без напоминаний. 12% родителей заставляли 11-классников готовиться к ЕГЭ. Только каждый третий родитель выпускника сообщили, что в январские каникулы им можно было отдохнуть.

Время проведения опроса: 9—25 декабря 2024 года.