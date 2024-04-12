В Кильдинстрое и Зверосовхозе отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, в Кильдинстрое и Зверосовхозе запланированы ремонты дорог муниципального значения.

В п.г.т. Кильдинстрой дорожные работы пройдут на автодороге через ж/д переезд от частного сектора на улице Железнодорожный тупик до воинской части №34630, также в плане отремонтировать участок дороги от дома №7 до дома №11 по улице Полярной.

В Зверосовхозе отремонтируют участок дороги по улице Набережная вдоль улицы Строительной.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в соответствии с госконтрактом на объектах заменят асфальтовое покрытие проезжих частей и установят новые бортовые камни.

Фото: https://gov-murman.ru