В Кильдинстрое построен автодорожный мост через ручей

В Кильдинстрое построен военный авторазборный мост через ручей Кильдинский. Он соединил автомобильным сообщением два берега посёлка, на одном из которых расположены 60 частных и три многоквартирных дома.

Вчера новый объект осмотрел губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках поездки в Кольский район.

Полноценный путепровод взамен деревянной пешеходной конструкции, появился в рамках плана по ликвидации последствий аномального паводка в июне 2020 года.

На возведение моста из резервного фонда администрации Кольского района выделено 5 миллионов 600 тысяч рублей. Ещё

порядка четверти миллиона из муниципального бюджета направлено на устройство освещения, видеонаблюдение и расширение проезжей части.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, исполнителем контракта была компания, которая занималась устройством моста через реку Кола в посёлке Шонгуй в 2019 году.