В Кильдинстрое восстановят мост, рухнувший во время половодья

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян провели выездное совещание в посёлке Кильдинстрой. Поводом послужило коллективное обращение жителей населённого пункта в администрацию района.

Местные жители просили восстановить мост через ручей Кильдинский. Он рухнул в первых числах июня, во время половодья. Тогда уровень воды в водоёме поднялся почти на два метра, старая переправа не выдержала. Помимо этого вода подтопила несколько дач расположенных возле ручья. Посёлок в буквальном смысле оказался разделенным на две части.

- Я живу на том берегу. После того как мост смыло, мне приходится минимум два раза в день переходить ручей вброд, - рассказал пенсионер Леонид Еремеев. – Хорошо сейчас вода спала, и можно пройти по камням в высоких резиновых сапогах. А до этого приходилось обходить ручей по федеральной дороге. Крюк составлял два километра.

- На том берегу посёлка располагается более 30 дачных участков, одно пятиэтажное здание и два двухэтажных, - уточнил глава администрации пгт. Кильдинстрой Сергей Селиверстов. - При этом в многоквартирных домах проживает много детей. С 1 сентября они тоже будут вынуждены ходить в сельскую школу в обход ручья, делая большой крюк.

- Конечно это не дело, чтобы наши школьники терпели такие неудобства. Мост необходимо восстановить, причем в кратчайшие сроки, - отметил Александр Лихолат. – На эти работы из резервного фонда Кольского района будет выделено 6,5 миллиона рублей. К строительству моста в посёлке мы планируем привлечь проверенного подрядчика, который уже возводил аналогичную переправу в Шонгуй.

Мост в Кильдинстрое планируют сделать железобетонным, однопролётным. Он будет не только пешеходным, предусмотрено, что по нему смогут проезжать и автомобили. Монтаж конструкции должен завершиться уже к октябрю. Приведут в порядок и автоподъезд к мосту, сообщает администрация Кольского района.