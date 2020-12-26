В Кильдинстрое завершён капитальный ремонт фасада социального приюта «Берегиня»

В Кильдинстрое успешно завершён капитальный ремонт фасада социального приюта для детей и подростков «Берегиня». Оценить выполненную работу и поздравить подопечных приюта с наступающим праздником приехал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Вентилируемый фасад для этого объекта пришлось везти из Владивостока – материал, отвечающий всем пожеланиям заказчика по облику здания, нашелся только на Дальнем Востоке. Но это того стоило. Получилось хорошо – здание теперь не узнать», – отметил Владислав Сандурский.

Перед подрядчиком стояла задача привести конструкции стен, балконов, колонн в работоспособное состояние, а также смонтировать утепленный вентилируемый фасад, утеплить и облицевать цоколь, отремонтировать входные группы и заменить освещение фасада. Работы завершились под Новый год. Новым обликом здания остались довольны и Владислав Сандурский, и руководство приюта «Берегиня».

Владислав Сандурский также вручил воспитанникам приюта новогодние подарки, сообщает региональное Министерство строительства.