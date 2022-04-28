В кинотеатрах региона с 28 апреля снова покажут фильм «Команда мечты»: собранные средства направят на гуманитарную помощь

С 28 апреля при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в повторный всероссийский прокат выйдет семейный спортивный фильм «Команда мечты» (6+), снятый при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России. Собранные средства от повторного кинотеатрального проката будут направлены на гуманитарную помощь в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ . Кинолента будет демонстрироваться и в Мурманской области.

Фильм «Команда мечты» (6+) выйдет в уникальном формате: в год культурного наследия народов России впервые в истории отечественного проката картина будет выпущена в оригинальном звучании на русском языке, а также в профессиональном многоголосом дубляже на чеченском, татарском и якутском языках. «Команда мечты» сможет стать отличным инструментом сохранения культуры и языков народов России.

Роли в фильме исполнили Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Анна Чурина, Владимир Сычев и др. До этого «Команда мечты» успешно приняла участие в более чем двадцати пяти российских кинофестивалях: «Хрустальный источник», «Золотой витязь», «Ноль+», «Окно в Европу», «Будем жить!», «Киношок» и др.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, фильм «Команда мечты» является участником программы «Пушкинская карта».

Подробно о фильме – на официальном сайте www.komandafilm.ru.