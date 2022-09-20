В кинотеатре «Мурманск» покажут документальную ленту «РокБаритон» про уроженца Кольского Заполярья - солиста Мариинского театра Евгения Никитина

Евгений Никитин — один из лучших исполнителей вагнеровских партий в мире, в свободное время играет рок. Документальный фильм о таком характерном герое построен на контрастах: путешествия по миру, репетиции и гастроли, триумфы и скандалы, и, конечно, опера и рок.

Как сообщает vk.com/murmanculture, режиссёр киноленты, французский творец Бертран Норман, известен документальной лентой «Балерина» о пяти русских балеринах из Мариинского театра.

Показы пройдут 23 сентября в 20.20 и 24 сентября в 21.30.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262927%2Falbum-139605315_00%2Frev