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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 19:45

В кинотеатре «Мурманск» прошёл предпремьерный показ первых эпизодов шестисерийной драмы-катастрофы «Челюскин. Первые»

Организатором события выступил ПАО «Ростелеком» при поддержке регионального Министерства культуры. В мероприятии приняли участие более 500 зрителей: представители областного правительства, администрации Мурманска и Териберки, общественных организаций, краеведы и все, кто неравнодушен к историческому отечественному кино.

Сериал рассказывает о героическом спасении экипажа ледокольного парохода «Челюскин», который в 1933 году отправился из мурманского порта в экспедицию, чтобы первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Однако судно потерпело крушение, и в течение двух месяцев челюскинцы боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики искали способ их спасти.

С приветственным словом к зрителям обратилась заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

«Сериал «Челюскин. Первые» – это не просто история о героической экспедиции, это напоминание о мужестве и стойкости, которые всегда были свойственны нашим полярникам. Съемки проекта проходили в Мурманской области, и мы гордимся, что региональное правительство внесло свой вклад в создание этой масштабной картины. Поддержка киноиндустрии — важная часть нашей работы в рамках плана «На Севере – жить». Благодаря грантам для молодых режиссеров, системе кинорибейтов и активной работе Центра развития кинопроизводства, Мурманская область становится привлекательной площадкой для реализации крупных кинопроектов. Уверена, что сериал станет важным шагом в сохранении памяти о подвиге челюскинцев», — подчеркнула она.

Директор мурманского филиала «Ростелекома» Ольга Шаньгина отметила, что над проектом работали лучшие сценаристы, режиссёры и актёры страны. Часть съёмок проходила в Териберке, что добавило истории достоверности.

Помимо первых серий сериала, гости кинопоказа смогли увидеть фотовыставку кадров со съёмочных площадок, редкие книги о полярниках из фондов областной научной библиотеки и даже саамскую куваксу. Кроме того, все желающие могли поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров мероприятия.

Показ завершился творческой встречей с руководителем Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светланой Солдатовой, специалистом Мурманского областного краеведческого музея Олегом Мягковым и гидом Алёной Бахтиной.

Как отмечает региональное Министерство культуры, проект стал уникальным для российской кинематографии благодаря своей географии, сложности и высокотехнологичности съёмок. Съёмочный процесс проходил в Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге. В прокате онлайн-кинотеатров лента станет доступна с 20 февраля. (18+)

 

Фото (Алёна ГЛУЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/

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