В киноуроке в 56-й мурманской школе приняли участие ветераны боевых действий

Совместно с представителями Фонда «Защитники Отечества» единороссы организовали просмотр и обсуждение фильма «Навсегда».

Учащиеся 8 «А» класса 56-й школы города Мурманска посмотрели фильм «Навсегда». Он рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и нашего времени – воссоединении Крыма и России.

С учениками провели диалог председатель Мурманской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и член общественного Совета партпроекта «Историческая память» Николай Дмитренко и участник СВО Олег Колычев. Гости рассказали о себе, своём жизненном пути, об участии в СВО, о буднях и трудностях бойцов на фронте.

«Неизгладимый след в сердцах наших учеников. Такие встречи способствуют нравственно-патриотическому воспитанию школьников, вызывают уважение к своей Родине, народу, истории своей страны. Ветераны призвали ребят любить и защищать свою малую Родину, свой дом и семью, потому что любовь к Отчизне начинается с малой Родины», – поделилась Наталья Захарова, заместитель директора по воспитательной работе.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-56-shkolu-s-kinourokom-prishli-veterany-boevyh-dejstvij