В «Кировке» скоро состоится открытие детско-юношеской фотовыставки «Край, в котором мы живём»

В этом году конкурс посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и Году семьи в Российской Федерации.

Жюри предстоит сложный выбор, ведь определить лучших из почти 150 фоторабот – задача не из лёгких. Свои работы на конкурс прислали авторы от 7 до 17 лет из городов: Мурманск, Заозерск, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск – 2, Североморск, Гаджиево, Апатиты, Ковдор, Кола, Мончегорск, поселков Сафоново и Зеленоборский, села Ловозеро.

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города на открытие фотовыставки «Край, в котором мы живём» 25 мая в 14:00, где можно будет насладиться лучшими работами и узнать результаты фотоконкурса.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457284387%2Falbum-23902826_00%2Frev