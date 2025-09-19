В «Кировке» состоится концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы

В рамках Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций «Вместе мы — Россия!» мурманчан ждёт яркое событие — грандиозный концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы. Концерт состоится 21 сентября в 12.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как сообщает vk.com/murmanculture, ансамбль «Россия» — это уникальный коллектив с богатой историей, мастерской техникой и искренней любовью к родной культуре. В программе концерта — зажигательные танцы, яркие мелодии и песни о Кольском крае и России, наполненные гордостью за нашу страну.

В этот же день в городах-героях России — Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, Санкт-Петербурге и Москве — состоятся тематические концерты. Кульминацией праздника станет телемост «Поклонимся великим тем годам», прямая трансляция которого пройдёт на портале «Культура.РФ» и в соцсетях.

Фестиваль включён в план мероприятий Года защитника Отечества и направлен на сохранение традиций, укрепление духовно-нравственных ценностей и популяризацию культурного наследия народов России. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284371%2Ff12dc711678ccb0a99