В «Кировке» состоится концерт областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару»

17 мая в 14.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова развернётся грандиозное музыкальное событие — гала-концерт областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару». Это встреча, где мелодии переплетаются с чувствами, а строки песен являются отражением душевного состояния талантливых авторов и исполнителей.

«Кировка» приглашает всех ценителей музыки и поэзии на этот незабываемый концерт, в котором примут участие великолепные коллективы и исполнители из различных уголков Мурманской области.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного праздника творчества и поэзии, который обещает подарить множество ярких эмоций и впечатлений. (12+)

