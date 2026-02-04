В «Кировке» состоится концерт Оркестра штаба Ленинградского военного округа

20 февраля в 17.00 и 21 февраля в 16.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выступит легендарный Оркестр штаба Ленинградского военного округа — коллектив, чья насыщенная история и мастерство завораживают слушателей уже многие годы.

В рамках уникального концерта будет представлена богатая программа шедевров русских классиков: от произведений военной направленности, классических произведений отечественных композиторов, через хиты советской эстрады к современным исполнителям. Это выступление особенное не только по форме, но и по содержанию. Оно приурочено к важной дате — Дню защитника Отечества.

Как сообщает «Кировка», в этот торжественный момент мы вместе вспомним героические страницы нашей истории, почтим память тех, кто отдал всё ради мира и свободы и поздравим тех, кто служит на благо Родины в настоящий момент. Каждая нота — это дань уважения героям, защитникам Родины и символ единства народа. Пусть музыка объединит сердца и напомнит о том, что сила нашего народа — в единстве и вере в светлое будущее.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457307515%2F92a6a063974ec306e7