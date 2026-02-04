В Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покроваФестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов России
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 08:45

В «Кировке» состоится концерт Оркестра штаба Ленинградского военного округа

20 февраля в 17.00 и 21 февраля в 16.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выступит легендарный Оркестр штаба Ленинградского военного округа — коллектив, чья насыщенная история и мастерство завораживают слушателей уже многие годы.

В рамках уникального концерта будет представлена богатая программа шедевров русских классиков: от произведений военной направленности, классических произведений отечественных композиторов, через хиты советской эстрады к современным исполнителям. Это выступление особенное не только по форме, но и по содержанию. Оно приурочено к важной дате — Дню защитника Отечества.

Как сообщает «Кировка», в этот торжественный момент мы вместе вспомним героические страницы нашей истории, почтим память тех, кто отдал всё ради мира и свободы и поздравим тех, кто служит на благо Родины в настоящий момент. Каждая нота — это дань уважения героям, защитникам Родины и символ единства народа. Пусть музыка объединит сердца и напомнит о том, что сила нашего народа — в единстве и вере в светлое будущее.

 

 

