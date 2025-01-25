В «Кировке» состоится областной конкурс «Мисс Обаяние»

8 февраля в 15.00 во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится областной конкурс «Мисс Обаяние» для девушек с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс станет платформой для самовыражения, где каждая участница сможет блеснуть своим талантом и уникальностью.

Как сообщает vk.com/odkkirova, тема конкурса — «Героиня своего романа». Вдохновение участницы найдут в образах героинь из любимых произведений российской и советской литературы, создавая глубокие и трогательные образы, полные силы и женственности. Каждое выступление станет настоящим повествованием, олицетворяющим смелость, стойкость и обаяние женского характера. Ожидаются уникальные интерпретации известных литературных персонажей, которые, как нельзя лучше, отражают внутренний мир и многогранность всех участниц.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457294563%2F0a98e7a56f4bc7b9b1