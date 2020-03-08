В «Кировке» состоялся большой праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся большой праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. С весенним праздником северянок поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обращаясь ко всем женщинам в зале, глава региона подчеркнул, что нужно всегда помнить о значимости, важности и нежности прекрасной половины человечества и стараться окружать женщин заботой.

«Мы, мужчины, должны низко кланяться вам и заботиться о вас каждый день. Мамы, дочери, бабушки, желаю вам счастья и бесконечной любви близких. Спасибо за все, что вы делаете для нас. С наступающим Международным женским днём!» - сказал губернатор.

В праздничном мероприятии в областном ДК имени С.М. Кирова приняли участие руководители области, горожане. Обращаясь к представительницам прекрасного пола, Сергей Дубовой отметил, что сегодня трудно назвать хоть одну профессию, в которой бы женщины не достигли успеха.

- На ваших хрупких плечах держится и домашний быт, и воспитание детей, вы успеваете справляться с трудовыми обязанностями и заботиться о своих родных и близких. Только рядом с вами, дорогие женщины, мужчины могут чувствовать себя по-настоящему сильными.

Он выразил женщинам слова искренней признательности за их вклад в развитие региона и пожелал счастья, мира, успехов, тепла и семейного уюта.

Весеннее настроение царило весь полуторачасовой концерт. В программе — популярные песни, посвященные женщинам, хореографические постановки. На главной сцене региона сегодня выступили коллективы Дворца культуры, мурманская Мастерская танцевального искусства, а также артисты из Североморска и Колы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.