В «Кировке» состоятся показы гала-спектакля «Россия – душа моя»

22 марта в 13.00 и 19.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имент С.М. Кирова состоятся показы гала-спектакля «Россия – душа моя». Лучшие детские и юношеские танцевальные коллективы страны, студенты театрального института имени Бориса Щукина, песни на стихи и музыку выдающихся отечественных поэтов и композиторов. И главное - признание в любви: нашей душе - России.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в спектакле участвуют: заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость», г. Мурманск; Образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки», г. Магнитогорск; Студия народного искусства детей и юношества «Спутник» Государственного академического ансамбля песни и танца «Ивушка», г. Тамбов; Студия «Юные Александровцы» Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова г. Москва; Образцовый коллектив Детская студия «Урал» при государственном академическом ансамбле танца «Урал», г. Челябинск; Московский городской творческий коллектив Хореографическая студия «Виртус», г. Москва; воспитанники танцевального реабилитационного проекта «Преодолей-ка» Полина Гладких, г. Горловка Донецкой Народной Республики и Артём Елкин, г. Москва; студенты Театрального института имени Бориса Щукина (художественный руководитель курса и режиссёр спектакля - Владимир Иванов, заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр Театра им. Евгения Вахтангова).

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. (6+)

Регистрация на дневной спектакль в 13.00: bf-ilze-liepa.timepad.ru/event/3665...

Регистрация на вечерний спектакль в 19.00: bf-ilze-liepa.timepad.ru/event/3783...

Организатор проекта – Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457308033%2F3605fb7f0a5330f898