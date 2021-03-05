В Кировск из Словакии и Чехии прилетели специалисты для пусконаладочных работ на горнолыжном подъёмнике

В Кировск из Словакии прилетели специалисты для пусконаладочных работ на горнолыжном подъемнике специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, который был построен в 2020 году в рамках государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Как сообщает региональное Министерство строительства, все работы были сделаны в срок. Подрядчик выполнил железобетонные фундаменты под приводную и отводную станции, а также под опоры канатной дороги, смонтировал непосредственно сами опоры, помещение для операторов и приводную и отводную станции, а также систему наружного освещения. Кроме того, была построена инженерная защита и выполнено водоотведение. Закончить стройку строго в срок помешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Из-за сложной эпидемиологической ситуации специалисты из Словакии и Чехии не смогли приехать в 2020 году в Кировск для проведения пусконаладочных работ. Это стало возможно только в марте 2021 года, когда обстановка с COVID-19 стабилизировалась.

«На объект прибыли два шеф-монтажника от фирмы Tatralift. Их задача – настроить электирику и запрограммировать двигатели на разных режимах. Пусконаладочные работы займут от 15 до 25 дней, после чего объект будет предъявлен Ростехнадзору», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.