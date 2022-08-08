В Кировске – лето продолжается!

В Кировске в прошедшую субботу на центральной площади проводилась подготовка грунта к высадке многолетних цветов, деревьев и кустарников.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, сотрудники ПОСВИР и ЦМТО очищали почву от мусора и камней, рыхлили и перекапывали грунт.

Во время субботника отмечен юный помощник озеленителей - 6-летний Артём Михайлов, который не отставал от взрослых и наравне с ними работал в этот день.

На этой неделе планируется продолжить высадку многолетних растений на площади Кировска.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265031%2Fwall-148376343_54510