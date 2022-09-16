В Кировске активисты ТОС «Олимпийский» провели субботник около дома №53а по улице Олимпийской

Они посадили более 30 кустов сирени и черёмухи.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, во дворе этого дома проведено благоустройство территории по программе «Формирование комфортной городской среды».

— Активисты ТОС вышли с инициативой провести субботник и озеленить территорию. Мы организовали эту работу. И теперь этот двор станет не только благоустроенным, но и цветущим. Очень радует, что жители поддержали нашу инициативу и приняли участие в субботнике. Спасибо всем за неравнодушное отношение к своему городу, — прокомментировал итоги субботника председатель ТОС «Олимпийский» Михаил Фадеев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265973%2Fwall-148376343_56783