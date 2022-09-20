Мурманская область. Арктика (16+)20.09.22 14:00
В Кировске благоустраивают сквер имени Бориса Проплётина, бывшего главы города
Уже выполнены земляные работы, демонтирована старая электрика, перенесены сети, проложены новые кабельные линии, выведены закладные под будущие опоры освещения.
Уже выполнены земляные работы, демонтирована старая электрика, перенесены сети, проложены новые кабельные линии, выведены закладные под будущие опоры освещения.
Как сообщает в соцсети «ВКонтакте» Мария Тряпицына, депутат Совета депутатов города Кировска, со стороны тротуара будет оформлен вход в сквер и сделаны подходы к лечебным учреждениям. Мамы с колясками смогу пройти к детской поликлинике, а спуск ко взрослой дополнят пандусом. Уже закуплено покрытие для тротуаров и самой площади, заказаны скамейки, урны, вазоны. Фигурки зверей из сказки «Айболит» сохранят и отреставрируют.
Фото и видео: https://vk.com/tryapicyna_ma
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Последние комментарии
Татьяна
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