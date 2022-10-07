В Кировске чествовали победителей конкурса «Цветущий город»
Вчера в Кировске подвели итоги самого красивого летнего конкурса «Цветущий город». Конкурс проводится третий год подряд и является важной частью масштабной программы озеленения, которую проводит администрация города.
В этом году участников конкурса организовали концертную программу от творческих коллективов Дворца культуры. Победителям достались дипломы и сертификаты от партнёра конкурса ПОСВИР.
Награды по традиции вручил глава города и председатель конкурсного жюри Вадим Турчинов.
Номинация «Любимый мой дворик»:
1 место - Валентина Якубенко, Евгения Дульнева (ул. Олимпийская, 65, подъезд 5);
2 место – православный приход Храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа;
3 место - Людмила Антипова (просп. Ленина, 33а).
Номинация «Лучшее цветочное оформление территории дошкольного образовательного учреждения»:
1 место – детский сад посёлка Коашва;
2 место - детский сад посёлка Титан;
3 место - детский сад №1 (ул. Олимпийская, 33, 1 корпус);
3 место - детский сад № 16 г. (ул. Олимпийская, 24б, корпус 1).
Номинация «Лучший цветущий символ ТОС»:
1 место – Оксана Гантя, ул. Кирова, 4;
2 место – Ирина Рыбченко, ул. Кирова, 6;
3 место – Жанна Омелянчук, Кирова, 2а;
3 место – Елена Кабаян, Валентина Кузнецова, ул. Кирова, 2.
Номинация «Удачный дебют»
1 место – Антонина Иванюк, посёлок Титан, 10;
2 место – Объединение КГДК «Клуб «Ласточка»;
3 место – Жанна Омелянчук, ул. Хибиногорская, 33.
Номинация «Лучшее цветочное оформление территории предприятия сферы потребительского рынка, производственной территории и приофисной территории»
1 место – МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска;
2 место – АНО Дрозд-Хибины.
Приз зрительских симпатий присуждён Анне Александровне Минаевой.
Прозвучала особая благодарность руководителю ПОСВИР Ирине Михайловой за активное участие в озеленении города Кировска.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266405%2Fwall-148376343_57696