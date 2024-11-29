В Кировске дадут старт I этапу Кубка России по горнолыжному спорту

На склоне горнолыжного комплекса Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу состоится I этап Кубка России по горнолыжному спорту.

За право обладать кубком спортсмены сразятся с 1 по 3 декабря. Сильнейших определят в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из Мурманской области и порядка 20 регионов России.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, второй и третий этапы Кубка состоятся с 9 по 11 декабря на горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях. Участники будут соревноваться в дисциплине «слалом». Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/