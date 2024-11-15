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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 17:00

В Кировске дадут старт всероссийским соревнованиям по лыжным гонкам «Хибинская гонка»

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» состоятся в Кировске на трассах лыжного комплекса «Тирвас» с 21 по 24 ноября. Торжественная церемония открытия пройдёт накануне соревнований - 20 ноября в 18 часов в ледовом дворце «Апатит Арена».

Борьба за медали начнётся 21 ноября, спортсменам предстоит выступить в свободном стиле с раздельного старта. В 11.00 на старт выйдут женщины, им предстоит дистанция 5 км, в 12.30 мужчины преодолеют дистанцию 10 км.

22 ноября участников ждёт спринт свободным стилем, в 11.00 на старт выйдут женщины, в 11.45 – мужчины.

На 23 ноября у спортсменов запланирована официальная тренировка. В заключительный день соревнований, 24 ноября, спортсмены будут бороться классическим стилем с раздельного старта. В 10.00 женщины преодолеют дистанцию 10 км, а 11.30 мужчины – дистанцию 15 км.

Среди почётных гостей: заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Иванович Федоров; четырёхкратный Олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Николай Семенович Зимятов; олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Талгатович Девятьяров; трёхкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Александрович Завьялов; старший советник президента Федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Алексеевич Логинов;  призёр чемпионатов мира, двукратная олимпийская чемпионка Анна Ивановна Богалий; мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Егор Владимирович Сорин.

Победителей и призёров соревнований, занявших с первого по шестое места, наградят денежными призами в размере от 20 до 150 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечат традиционные партнеры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получат тренеры, воспитавшие обладателей золотых медалей «Хибинской гонки», а также команда-победитель по итогам трёх соревновательных дней.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Хибинская гонка» – традиционные всероссийские старты, которые проводятся на лыжном комплексе «Тирвас» с 2016 года. В прошлом году, мурманчанин Александр Гребенько забрал с Хибинских гонок две «бронзы»: за классический и свободный стили.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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