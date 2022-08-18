В Кировске ещё в одном доме появился автоматизированный тепловой пункт

В Кировске в доме №46 по улице Олимпийской завершена установка автоматизированных тепловых пунктов и узла учёта тепловой энергии и теплоносителя.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в доме заменено 300 погонных метров трубопроводов холодного водоснабжения, а также 540 погонных метров системы горячего водоснабжения. В ближайшее время начнутся работы по запуску системы горячего водоснабжения, ввод в эксплуатацию теплообменного и насосного оборудования.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265228%2Fwall-148376343_55013