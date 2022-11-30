Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 14:00
В Кировске год Кролика будут встречать светящиеся гориллы и семейка мамонтов
Зимой под Новый год в Кировске собираются разные звери со всех уголков земли и даже из сказок. Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, звери собираются семьями, чтобы порадовать жителей города в праздничные дни.
В этом году семья появилась и у светодиодной фигуры гориллы. Новогодние конструкции, которые сделали сообща сотрудники ЦМТО и МУП «Гроэлектросеть», разместились рядом с «Апатит Ареной». А семейство мамонтов вновь украсит центральную площадь Кировска.
Администрация города просит жителей и гостей города с уважением отнестись к труду мастеров и не портить праздничные фигуры.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267281%2Falbum-148376343_00%2Frev
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