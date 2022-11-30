В Кировске год Кролика будут встречать светящиеся гориллы и семейка мамонтов

Зимой под Новый год в Кировске собираются разные звери со всех уголков земли и даже из сказок. Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, звери собираются семьями, чтобы порадовать жителей города в праздничные дни.

В этом году семья появилась и у светодиодной фигуры гориллы. Новогодние конструкции, которые сделали сообща сотрудники ЦМТО и МУП «Гроэлектросеть», разместились рядом с «Апатит Ареной». А семейство мамонтов вновь украсит центральную площадь Кировска.

Администрация города просит жителей и гостей города с уважением отнестись к труду мастеров и не портить праздничные фигуры.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267281%2Falbum-148376343_00%2Frev