В Кировске на базе муниципальной аптеки начала работать «горячая линия» для дистанционного приобретения безрецептурных лекарств

С 20 марта в Кировске начала работать «горячая линия» на базе муниципальной аптеки «Фармация». Теперь кировчане могут приобрести безрецептурные лекарства, а также средства гигиены, не выходя из дома. Эта социальная услуга в первую очередь адресована тем, кто входит в так называемую «группу риска» по COVID-19: людям преклонного возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья, беременным женщинам, лицам, находящимся на больничном и на временной самоизоляции. Однако воспользоваться ей могут и другие кировчане, никаких ограничений нет.

Заказы можно сделать на основе текущего ассортимента аптеки. Рассчитаться – наличными или через переносной терминал, который вместе с заказом привезёт курьер (о расчёте по терминалу необходимо предупредить оператора «горячей линии» заранее). Заказ, сделанный до 19.00, доставят в тот же день. Более поздние заявки выполнят на следующий. Доставка заказа бесплатная.

Заявки принимаются круглосуточно, доставка – с 10.00 до 22.00.

Телефон «горячей линии» для заказа лекарств 5-43-28.