В Кировске на горе Юкспорр спустят лавины

27 января с 13:00 в Хибинах начнутся работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Мурманской области со ссылкой на данные кировского филиала АО «Апатит».

Взрывы планируется провести в лавинном очаге № 24. Людям категорически запрещено находиться в указанной зоне.

По любым вопросам следует звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска: 8 (815-31) 5-57-89; при угрозе возникновения происшествий незамедлительно обращайтесь в поисково-спасательное подразделение Кировска.