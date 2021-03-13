В Кировске на горнолыжном подъёмнике завершились пусконаладочные работы

Завершились пусконаладочные работы на горнолыжном подъемнике специализированной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске, который был построен в рамках национального проекта «Демография». Готовность объекта 12 марта проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Напомним, все работы на объекте были выполнены ещё в прошлом году. Однако ввести горнолыжный подъёмник в эксплуатацию помешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Из-за сложной эпидемиологической обстановки иностранные специалисты из Словакии и Чехии для проведения пусконаладочных работ смогли приехать только в начале марта и спустя неделю все завершили.

«Сегодня лично поднялся на склон на новом горнолыжном подъемнике, который по праву считается самым современным. Виды, конечно, открываются захватывающие. Теперь юные спортсмены смогут заниматься с комфортом», – отметил Владислав Сандурский.