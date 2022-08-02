В Кировске на проспекте Ленина появятся «кармашки» с лавочками

В Кировске на проспекте Ленина на участке от дома №33 до №39 подрядчик приступил к ремонту тротуаров.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, данным контрактом в проекте ремонта предусмотрено в этой зоне сформировать два «кармана» с лавочками. Одна зона для отдыха будет с двумя лавочками, она будет располагаться рядом с домами №№35 и 37. Вторая зона будет организована у дома №39.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264932%2Fwall-148376343_54223